🎥 Le but du milieu de terrain d'Ivan Yagan à Waasland-Beveren

Ivan Yagan a enfoncé Waasland-Beveren d'un très joli but, samedi soir.

Waasland-Beveren a loupé l'occasion de se rapprocher du leader, Westerlo, en D1B, samedi soir. La faute à des Lierrois plus efficaces et plus solides. En toute fin de match, Nordian Jackers était monté dans la moitié de terrain adverse pour tenter de faire la différence, mais c'est Ivan Yagan qui en a profité.

Du milieu de terrain, l'ailier du Lierse a inscrit le troisième but des siens et le quatrième but de sa saison. Une victoire qui permet au Lierse de revenir dans le peloton de tête en D1B.