L'Antwerp sans forcer et sans briller

L'Antwerp renoue avec la victoire avant un important match en Europa League jeudi soir.

Passés à côté de leur sujet en Coupe de Belgique, contre Westerlo, les Anversois devaient une revanche à leurs supporters, ils sont allés conquérir un précieux succès sur la pelouse du Cercle de Bruges, dimanche après-midi (0-1).

L'Antwerp sur le podium, le Cercle mal embarqué

Dominés en première période, les Anversois ont été plus menaçants après le repos et c'est finalement un penalty qui aura fait office de déclic pour le Great Old. Un penalty consécutif à une faute de main d'Edgaras Utkus et transformé par le meilleur buteur du championnat, Michael Frey, qui inscrit là son 13e but de la saison en championnat.

Un but important pour l'Antwerp, qui restait sur quatre matchs sans victoire toutes compétitions confondues et qui grimpe sur le podium, avec deux unités de retard sur le Club de Bruges. Pour le Cercle, ça se corse dans le bas de tableau: les Groen en Zwart, avant-derniers, n'ont plus que quatre points d'avance sur la lanterne rouge, le Beerschot.