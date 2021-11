Ali Gholizadeh prolonge à Charleroi!

Une excellente nouvelle pour les Zèbres et pour leurs supporters.

Deux semaines après Ryota Morioka, c'est un autre homme fort du vestiaire de Charleroi qui s'engage dans la durée avec le Sporting. Le Japonais avait signé un contrat de trois ans, l'Iranien s'est réengagé pour quatre ans.

Depuis son arrivée à Charleroi, Ali Gholizadeh a inscrit 19 buts et distillé 22 assists en 98 rencontres. Et il est dans une forme étincelante depuis plusieurs semaines: avec quatre buts et un assist lors des quatre dernières rencontres de championnat, il a largement contribué à la remontée du Sporting, désormais cinquième, au classement de la Pro League.