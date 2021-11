Guardiola remet les pendules à l'heure: "Le match contre Bruges est plus important que celui contre United"

Pep Guardiola et Manchester City vont affronter United ce week-end, mais pas de quoi faire tourner contre le Club de Bruges.

La semaine est compliquée pour Pep Guardiola. Les Citizens se sont inclinés à domicile contre Cristal Palace le week-end dernier, ce mercredi c'est Bruges qui arrive dans le nord de l'Angleterre alors que ce samedi, ce sera le derby contre les Red Devils d'United.

Cependant, l'entraîneur catalan ne veut pas entendre parler de tournante ce mercredi avant le choc de ce week-end. "Le match de Bruges n'est pas moins important que celui face à Manchester United", a déclaré Pep Guardiola en conférence de presse. "Demain, nous pourrons faire un grand pas vers la qualification. En championnat il reste encore beaucoup de rencontres, en Ligue des Champions il n'en reste que trois et nous n'avons que 6 points. On doit faire une belle performance pour se rapprocher de la qualification".

On ne sait pas si Guardiola a encore appelé Kompany, mais il se méfie du Club de Bruges et de Philippe Clement: "J'ai revu le match aller et je me suis dit: nous avons fait pas mal d'erreurs... mais on a gagné en marquant beaucoup de buts. Philippe Clement l'a certainement regardé aussi et il va changer certaines choses. Ce ne sera pas du tout le même match".

Du côté du Club de Bruges, on espère que Guardiola a raison: que le match ne sera pas le même que celui du Jan Breydel.