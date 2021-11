Stop ou encore ? Carlos Tevez se confie

Libre depuis son départ de Boca Junior cet été, l'attaquant n'est plus vraiment pressé de rejouer au football.

Libre depuis son départ de Boca Junior cet été, Carlos Tevez se dirige vers une probable retraite. L'attaquant argentin a expliqué qu'il ne ressentait pas l'envie de rejouer au football pour le moment. "Cela ne me manque pas de jouer au football. Je passe un très bon moment avec ma famille. Cela fait un petit moment que j'ai arrêté de jouer. Tout le monde me demande si j'ai pris ma retraite, mais même moi, je ne le sais pas. Aujourd'hui, je profite d'autres choses", a-t-il expliqué sur ESPN.

"Le football t'épuise et je ne me vois pas me donner à 100 % à l'avenir"

À 37 ans, l'international argentin (76 sélections) a expliqué ne plus avoir la force mentale pour continuer à mener une vie de footballeur professionnel. "Je veux être heureux et ne pas sentir la pression du football qui t'amène à avoir la tête à 100 % dans ça. Physiquement, je vais bien, je n'ai jamais eu de blessures à une cheville ou à un genou, mais psychologiquement, le football t'épuise et je ne me vois pas me donner à 100 % à l'avenir. Aujourd'hui, je m'entraîne pour être bien, mais je ne me lèverais pas à 6 heures du matin pour aller m'entraîner", a souligné l'ancien joueur de Manchester United, Manchester City et la Juventus.

"Une retraite ? La vérité c'est que je ne sais même pas"

Un retour en 2022 ? "Si quelque chose se présente, me motive ou me donne envie de rejouer, je continuerai. Mais comme je suis actuellement, je ne suis pas motivé pour jouer encore six mois ou une année de plus. Une retraite ? La vérité c'est que je ne sais même pas. Je vais tenir ma parole et la promesse que j'ai faite aux fans : en Argentine, je ne joue que pour Boca, donc s'il y a un avenir déjà, il sera à l'extérieur", a conclu Tevez.