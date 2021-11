Europa League: Denayer et Lyon se qualifient, des partages pour Vertessen et Januzaj

Quatrième match, quatrième victoire, ça passe l'Olympique Lyonnais en Europa League.

L'OL n'aura pas tremblé! Grâce à un doublé d'Islam Slimani et à un but de Karl Toko Ekambi, les Gones ont largement dominé le Sparta Prague en Europa League (3-1). Jason Denayer a disputé l'intégralité de la rencontre. Avec 12 points sur 12, l'OL est déjà assuré de finir en tête de sa poule. Le Sparta et les Rangers (4 points) et Brondby (2) se disputeront la deuxième et la troisième place.

Bilan mitigé pour les autres joueurs belges impliqués en première partie de soirée en Europa League. L'AS Monaco, sans Eliot Matazo, a partagé l'enjeu contre le PSV de Yorbe Vertessen, sorti sur blessure (0-0). Partage également pour la Real Sociedad d'Adnan Januzaj. C'est Sorloth qui a mis le but de l'égalisation pour les Basques contre Sturm Graz (1-1). L'ASM conserve la tête du groupe avec huit points, laSoceidad (6) est deuxième, le PSV (5) troisième et Sturm Graz ferme la marche.