🎥 Fekir pète les plombs, est expulsé mais est défendu par son coach

Le champion du monde français a complètement craqué ce jeudi en Europa League.

La soirée de jeudi a été difficile pour le Betis Séville et Nabil Fekir (28 ans, 15 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison). Alors que le club espagnol s'est lourdement incliné contre le Bayer Leverkusen (0-4) en Ligue Europa, le milieu offensif français, lui, n'a pas terminé la rencontre.

L'ancien Lyonnais a vu rouge dans les arrêts de jeu lorsque Kerem Demirbay a dégagé le ballon sur lui après une faute sifflée par l'arbitre. Le Tricolore a alors bondi vers son adversaire en lui attrapant le visage et provoqué des échauffourées, ce qui lui a valu une expulsion.

Après la rencontre, Manuel Pellegrini a défendu son joueur. "C'est en partie à cause de la frustration liée au résultat et de la quantité de fautes qu'il a subies pendant le match, ils l'ont aussi beaucoup provoqué. Sur l'action du rouge, ils ont tiré dans le ballon et l'ont bousculé. Il a réagi parce que nous sommes des êtres humains. C'était une réaction inattendue, mais provoquée", a estimé le coach des Verdiblancos.

