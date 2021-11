Le Beerschot retrouve des couleurs: "On croit plus en nous"

Quatre points sur six pour les Anversois qui retrouvent enfin le sourire.

Le Beerschot engrange enfin des points dans le bas de classement. Samedi soir, les Anversois ont été rattrapés in extremis à Courtrai, mais ils alignent, pour la première fois cette saison, deux rencontres sans défaite en championnat. Un point positif.

Et c'est la Coupe qui a relancé les Rats. "Après la victoire contre les Francs Borains, c'était la fête dans le vestiaire. C'est vrai que c'était contre une équipe de Nationale 1, mais ça nous a fait énormément de bien. Et cela montre que l'ambiance est là dans le vestiaire", confie Tom Pietermaat.

Mais, sur le terrain aussi, ça se passe mieux désormais. "On se sent bien. On est dans une situation compliquée, mais il y a de l'envie. On n'a certainement pas abandonné et on croit plus en nous maintenant."