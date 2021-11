Le N'Golo Kanté du football écossais est Belge : "Des propos qui font plaisir et qui me boostent"

Le milieu de terrain a quitté l'Italie cet été pour rejoindre l'Écosse, un pays et un championnat qu'il connaît bien puisqu'il avait déjà porté les couleurs des Hibernians par le passé.

Stéphane Omeonga (25 ans) arrivé du Genoa en septembre 2020, avait été laissé libre par son club de Pescara cet été où il restait sur une saison en tant que titulaire en Serie B (24 matchs disputés). L'ancien joueur du Cercle de Bruges et d'Anderlecht a fait son retour en Écosse du côté de Livingston où il a paraphé un contrat de deux saisons.

"J'entame désormais la deuxième partie de ma carrière et je me devais de bien choisir son prochain club. Ce fut un choix réfléchi avec mon entourage, et je pense avoir pris la bonne décision. Je voulais retrouver le plaisir de jouer. C'est chose faite", nous confie le natif de Rocourt qui enchaîne les bonnes performances. "Mon début de saison est satisfaisant même si j'ai débuté tardivement puisque je suis arrivé ici en septembre. Mais tout se passe bien et j'ai intégré le onze de base", explique le nouveau chouchou des Livi Lions.

En effet, le coach de Livingston a affirmé après le partage contre le Celtic la semaine dernière que Stéphane Omeonga était le N'Golo Kante du football écossais. "Des propos qui me font plaisir et qui me boostent. J'aime beaucoup ce pays et ce championnat correspond à mon style de jeu. De l'intensité et du physique. Je dois désormais continuer de la sorte et aider le club du mieux possible", souligne le médian.