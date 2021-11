Christian Benteke devient le joueur belge le plus capé de Premier League

Christian Benteke a disputé sa 266ème rencontre de Premier League ce samedi, faisant de lui le Belge le plus capé du championnat anglais. Il dépasse ainsi Vincent Kompany qui comptait 265 rencontres. Marouane Fellaini complète le podium avec 260 matches à son compteur. Toutefois, Romelu Lukaku (259 rencontres disputées) devrait bientôt faire son apparition comme le souligne le joueur des Eagles.

"Très heureux d’être devenu le joueur belge avec le plus d’apparitions en Premier League. C’est un honneur de représenter mon pays dans le meilleur championnat du monde et d’être aux côtés de si grands noms. Romelu Lukaku, je te vois mon frère !", a tweeté Benteke.

Benteke avait posé ses valies en Angleterre en 2012 du côté d’Aston Villa (89 matchs) avant de rejoindre Liverpool (29 rencontres). À Crystal Palace depuis 2016, il a disputé 148 matchs sous le maillot des Eagles. Benteke a inscrit 84 buts et distillé 22 passes décisives en 266 rencontres de Premier League.

