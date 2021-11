Nainggolan et son amour de l'entraînement : "La muscu, c'est pour les culturistes, la course à pied pour les athlètes"

Radja Nainggolan est un footballeur pas comme les autres en Belgique. Dans Extra Time, il s'est exprimé franchement sur tous les sujets.

On lui a demandé s'il aime toujours s'entraîner. "Oui, sinon je ne le ferais plus", a-t-il souri. "Mais je ne pense pas que le physique soit la chose la plus importante. La musculation, c'est pour les bodybuilders, la course à pied pour les athlètes. Je veux jouer au football. Le travail physique n'est pas ce que je préfère."

Il donne donc aussi des conseils à ses coéquipiers. "Frey marche trop, je crois. Et je le lui ai dit aussi. En tant qu'attaquant, il doit rester en position plus longtemps. Parfois, il court vers l'extérieur, mais il n'y a personne dans les seize. Parfois, c'est trop."

Le milieu de terrain a également dû s'adapter au niveau. "Plus difficile que je ne le pensais. Ce n'est pas le niveau en lui-même, mais la tactique, c'est du contre contre contre tout le temps ici, constamment en haut et en bas. Les joueurs de champ doivent faire la différence. En tant qu'équipe, vous courez plus intelligemment en Italie qu'ici, ici c'est plus individuel. L'équipe qui a le plus de talent à l'avant est en tête à la fin de saison."