Virgil van Dijk s'oppose à l'idée d'Arsène Wenger: "Un Mondial, ça doit rester spécial"

Une Coupe du monde tous les deux ans? Très peu pour Virgil van Dijk qui a bien l'intention de faire part de ses arguments à Arsène Wenger.

"A la fin de cette saison, en juin, on va encore jouer quatre matchs de Ligue des Nations. On ne peut pas se plaindre, mais les calendriers surchargés peuvent provoquer des blessures. En Angleterre, nous avons des discussions à ce sujet avec la Professional Footballers Association", explique Virgil van Dijk à Voetbal International.

L'international néerlandais va aussi bientôt rencontrer Arsène Wenger avec les joueurs de Liverpool. Et il a l'intention d'évoquer le projet de Coupe du monde tous les deux ans de l'ancien coach d'Arsenal. "Les rencontres s'enchaînent. D'un côté, c'est toujours agréable de jouer des matchs. Mais il faut aussi prêter attention à la santé et la sécurité des joueurs. Il faut aussi penser à une période de repos et de calme entre les saisons. Et je ne pense pas que ce soit une bonne idée de jouer un Mondial tous les deux ans. D'autant plus qu'une Coupe de monde, ça doit rester un événement spécial."