Coronavirus : retour des huis-clos aux Pays-Bas !

La Belgique sera-t-elle la suivante ?

Le gouvernement néerlandais s'est réuni pour discuter de l'augmentation des cas et contaminations relatifs au coronavirus.

Et l'une des mesures prises par ce dernier est d'interdire les supporters dans les stades de football. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Mark Rutte lors de la conférence de presse qui a suivi les délibérations du cabinet.

La mesure durera 3 semaines et le décret entrera en vigueur dès samedi 18 heures, ce qui signifie que l'important match de qualification des Pays-Bas contre la Norvège se jouera dans un Kuip vide à Rotterdam.

La fédération néerlandaise de football n'est pas du tout satisfaite de la décision : "Le cabinet ne regarde clairement pas les taux d'infections et c'est plus que frustrant. Ils n'ont pas eu lieu dans des stades, cela a été démontré à plusieurs reprises, et pourtant ils sont les premiers à tirer sur le football payant", peut-on lire du côté de la KNVB.