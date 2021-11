Diablotins: le retour de Nicolas Raskin dans le onze de base?

Après avoir remporté ses quatre premiers matchs, l'équipe de Jacky Mathijssen reçoit la Turquie, ce vendredi à Louvain. Une nouvelle occasion de creuser l'écart sur un concurrent direct pour les Diablotins.

Contre la Turquie, ce vendredi, Jacky Mathijssen devrait aligner un onze similaire à celui qui avait débuté la rencontre remportée contre le Danemark, le 12 octobre dernier. Mais le sélectionneur sera toutefois privé de plusieurs joueurs: Arthur Theate, qui est avec l'équipe A, et Eliot Matazo et Yorbe Vertessen sont blessés.

Vranckx et Raskin en concurrence?

Ewoud Pletinckx avait déjà été aligné à la place du défenseur central de Bologne contre le Kazakhstan, il pourrait à nouveau accompagner Marko Kana et Koni De Winter au coeur de la charnière centrale. Aligné d'entrée à deux reprises depuis le début de la campagne, Nicolas Raskin apparaît comme le favori pour accompagner Amadou Onana dans l'entrejeu, même si Aster Vranckx pourrait lui disputer cette place de titulaire.

Ait El Hadj à la place de Vertessen?

Sur les flancs, Hugo Siquet et Logan Ndenbe avaient été excellents contre le Danemark, ils sont en concurrence avec Ignace Van Der Brempt, Killian Sardella et Othman Boussaid. Offensivement, Yari Verschaeren et Lois Openda sont deux incontournables du dispositif de Jacky Mathijssen et Anouar Ait El Hadj pourrait être le troisième homme, pour compenser l'absence de Yorbe Vertessen.