Premier titre de joueur du mois pour Bas Dost

Bas Dost a été nommé meilleur joueur du mois d'octobre à Bruges.

Le Néerlandais a retrouvé ses sensations le mois dernier en JPL et en coupe, un mois important qui a vu le Néerlandais se montrer décisif à plusieurs reprises.

Arrivé à Bruges lors du dernier mercato d'hiver, le grand Bas n'avait pas raté ses débuts. Cette saison est un peu plus difficile pour le buteur, qui a toutefois retrouvé le chemin des terrains et... des filets.

Our Player of the Month for the very first time! 😍👑 pic.twitter.com/OIsL1yNgsz