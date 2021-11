Lionel Messi pas titulaire : le sélectionneur argentin explique

Difficile d'imaginer Lionel Messi prendre place sur le banc, et pourtant le Parisien n'a pas débuté en Uruguay.

Lionel Scaloni, sélectionneur de l'Argentine, s'en est expliqué après la rencontre, gagnée 0-1 sur un but d'Angel Di Maria : "Nous avons décidé de le laisser se reposer car il sortait d'une période d'inactivité", pointe-t-il en conférence de presse. "Qui plus est, nous savions que ce serait un match rugueux et difficile".

Messi est entré au jeu pour le dernier quart d'heure. "Il est monté pour prendre un peu de rythme en vue du Brésil", souligne Scaloni. Le match face à la Seleçao, déjà qualifiée, sera décisif pour que l'Argentine valide pour de bon son ticket en vue du Mondial 2022. Lionel Messi devrait donc être titularisé ...