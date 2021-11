Paul Onuachu sur la liste d'un grand club italien pour cet hiver ?

Paul Onuachu réalise encore une bonne première partie de saison et sa cote n'a pas baissé en Europe après son excellente saison 2020-2021.

D'après les informations du journaliste italien Pasquale Guarro, qui travaille notamment pour le média Calciomercato, l'Inter Milan suivrait toujours avec attention le profil de Paul Onuachu (27 ans), auteur cette saison de 10 buts en 13 matchs de Pro League et meilleur buteur de la saison précédente.

Le Racing Genk pourrait donc voir arriver une offre dès cet hiver, et on s'attend à ce que le club limbourgeois soit inflexible dans ses négociations et réclame au moins 25 millions d'euros pour son buteur, voire plus. L'Inter pourra-t-il s'aligner ?