Gareth Southgate appelle un jeune talent en sélection anglaise

Conor Gallagher, jeune talent de Crystal Palace prêté par Chelsea cette saison chez les Eagles, a été appelé par Gareth Southgate suite à de nombreuses absences en sélection d'Angleterre. Gallagher compte 10 matchs en Premier League avec Crystal Palace, pour 4 buts. Milieu central, il est habituellement titulaire en U21, mais les absences d'Henderson, Sterling ou encore Mason Mount lui permettent de découvrir les Three Lions.

"We've tracked Conor for quite a long time." 🧐



Gareth Southgate says he and his staff have been tracking the progress of #CPFC midfielder Conor Gallagher for a long period of time after he was called into the England senior squad.pic.twitter.com/mtYQsWVgzC