La Macédoine du Nord file en barrages, l'Allemagne assure

Suite et pas encore fin dans la course à la qualification pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar.

Dans le groupe J de la zone Europe, l'Allemagne avait déjà assuré sa qualification. Les hommes de Flick ont tout de même eu le bon goût de jouer le jeu jusqu'au bout puisqu'ils se sont imposés en Arménie sur le score de 1-4. Les buts ont été marqués par Haverts et Gündogan en première période. Après la pause, le milieu de Manchester City s'est même offert un doublé. Le but de Mkitaryan est anecdotique, (1-3) avant le quatrième but allemand via Hofmann.

Dans le même temps, la Macédoine du Nord et la Roumanie se disputaient la seconde place et donc un ticket pour les barrages. Avant le début des rencontres, la Macédoine du Nord avait l'avantage puisqu'ils devaient juste s'imposer à domicile contre l'Islande pour composter leur ticket. Les Macédoniens prennent le match par le bon bout avec un but de Alioski dès la 7ème minute de jeu. Cependant, en seconde période, Porteinsson égalise peu avant l'heure de jeu (57', 1-1). Mais pas de panique pour les locaux, qui reprennent définitivement l'avantage via Elmas (65', 2-1), qui se chargera aussi de rassurer tout le monde dans les dernières secondes (86', 3-1).

Dans le même temps, la victoire roumaine au Liechtenstein (0-2) n'aura donc servi à rien: les Roumains sont éliminés. Dans cette rencontre, si les buteurs se nomment Dennis Man et Nicusir Bancu, Stanciu (ex-Anderlecht) a loupé un penalty en première période.