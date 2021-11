Le FC Liège écrase Rupel Boom et reprend la tête du championnat

Ce dimanche après-midi, le RFC Liège accueillait Rupel Boom lors de la dixième journée de Nationale 1.

Positif au Covid-19, Drazern Brncic n'était pas présent sur le banc liégeois ce week-end. C'est le directeur sportif, Gaëtan Englebert qui endossait donc le rôle de T1.

Le RFC Liège débutera la rencontre tambour battant avec un tir de Bruggeman qui filera juste à côté du but de Nolle (2e) et un coup franc direct de D'Ostilio qui flirtera avec la lucarne (5e). Le capitaine des Sang et Marine décochera quelques minutes plus tard une frappe puissante repoussée juste devant la ligne par Augustynen (9e). Les Sang et Marine ouvriront le score via une reprise de la tête de Bustin (15e), 1-0. Les Liégeois doubleront la mise avec une très belle frappe de Bruggeman (20e), 2-0. Perbet aggravera la mise trois minutes plus tard (23e), 3-0. Les Anversois réagiront avec un tir de Nzinga mais Debaty le repoussera (38e).

En seconde période, le matricule 4 se contentera de bien gérer son avance tout en essayant d'aller planter cette quatrième rose synonyme de punition. Mais Rupel Boom réduira la marque grâce à un tir croisé de Bantu (82e), 3-1. Le score ne bougera plus.

Avec cette victoire, le RFC Liège reprend la tête du championnat avec 21 points au compteur devant le Patro Eisden (20 points). Rupel Boom reste 12ème avec 7 unités.

Fiche technique :

FC Liège : Debaty, D'Ostilio, Lambot, Bustin, Nyssen (Van den Ackerveken (70e), Reuten (Lallemand 77e), Rodes, Köse, Bruggeman (Cavelier 88e), Mouchamps (Mouhli 88e), Perbet

Rupel Boom : Nolle, Bergiers, Nzinga, L. Polizzi (Peeters 46e), Sula (Bantu 74e), Dos Santos, Arrivas, Monroy (Tshimanga 46e), Abaz (Jatta 26e), F. Polizzi (Kesteleyn 58e), Augustynen

Avertissements : Reuten (58e) ; Tshimanga (68e), Peeters (85e) et Arrivas (90e)

Buts : Bustin (15e), Bruggeman (20e) et Perbet (23e) ; Bantu (82e)

Arbitre : Bertholet