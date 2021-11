Le Portugal privé de deux pièces maîtresses pour les barrages du Mondial

La Seleçao, battue par la Serbie, devra passer par les barrages si elle veut aller au Mondial. Ce sera sans deux joueurs, suspendus.

Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour Fernando Santos, sélectionneur du Portugal. Battu dans les arrêts de jeu ce dimanche par la Serbie (1-2), la Seleçao devra passer par les barrages pour voir le Qatar, et devra le faire sans deux maîtres atouts : Renato Sanches et Joao Cancelo ont pris le carton jaune de trop face aux Serbes et seront donc suspendus pour le premier barrage.

Tous deux étaient titulaires ce dimanche à Lisbonne, et faisaient partie des meilleurs portugais sur le terrain. Un vrai coup dur.