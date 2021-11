Samuel Eto'o candidat à la présidence de la Fédération camerounaise de football

Samuel Eto'o avait raccroché les crampons en 2019.

Le Camerounais a connu une superbe carrière, pleine de buts, de titres et de clubs (surtout en fin de carrière), même s'il restera toujours lié au FC Barcelone, où il a écrit de très belles pages.

Depuis la fin de sa carrière, on ne savait pas trop vers quel chemin il se dirigerait.

Fin septembre, Eto'o annonçait qu'il pensait se présenter au poste de président de la Fédération camerounaise de football, décision désormais confirmée et annoncée par l'ancien international : "C'est un honneur pour moi et j'espère pouvoir aider à réformer la fédération et à faire passer notre sport bien-aimé au niveau supérieur."

Today, I have officially submitted my candidacy for the upcoming @FecafootOfficie elections. I am honoured to be able to do so, and I hope that I can help reform the federation and take our beloved sport to the next level. pic.twitter.com/I0ejJ9oUHF