Pierre Dwomoh: "Le titre dans les trois ans"

Pierre Dwomoh ne cache pas ses ambitions.

Arrivé à Anderlecht à l'âge de dix ans, Pierre Dwomoh a rapidement obtenu l'image d'un enfant terrible. « Partout où nous sommes allés, nous avons gagné et j'ai été compté parmi les Purple Talents, les plus grands talents du club. Cependant, je me suis vite senti ignoré. Contrairement à d'autres, je n'avais pas le droit de jouer dans une catégorie supérieure. J'ai eu le sentiment qu'ils ne croyaient plus en moi", a-t-il déclaré dans Het Nieuwsblad.

Son départ d'Anderlecht est encore dans un coin de sa tête. «Nous nous sommes rendus un jour à Genk et par hasard, j'ai discuté avec le coordinateur des jeunes. Il m'a parlé et avant même que je lui dise bonjour, j'ai dit : je veux jouer à Genk ! Mon père était en colère quand je lui ai dit ça en rentrant du match, mais je l'ai supplié. S'il vous plait, laissez-moi partir."

"Heureusement, après des tests, il a été convaincu et j'ai donc quitté Anderlecht au bout de deux ans. Ils ont ensuite déclaré qu'ils m'avaient renvoyé eux-mêmes, mais c'était entièrement mon propre choix. Je sais que je n'étais pas le joueur le plus facile à gérer, mais je voulais vraiment quitter Anderlecht."

Aujourd'hui, il est très ambitieux avec l'Antwerp. Pierre Dwomoh rejoint l'ambition du président Paul Gheysens et veut prendre le train en marche. « Je pense que nous avons déjà les qualités pour lutter pour le titre. Et je pense que d'ici trois ans, l'Antwerp devrait être aussi loin que - et maintenant je vais parler très grand - l'Ajax. À long terme, nous pouvons créer de nouveaux miracles en Europe.