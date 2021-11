Xavi affiche de grandes ambitions après ses débuts réussis sur le banc du Barça : "Le titre n'est pas encore hors de portée"

L'ancien médian des Catalans faisait ses débuts hier soir, à l'occasion du derby face à l'Espanyol de Landry Dimata.

Le Barça s'est imposé 1-0 au Camp Nou face à l'Espanyol. La victoire marquait surtout le début de l'ère Xavi sur le banc du Barça.

Memphis Depay a inscrit le seul but du match sur penalty peu avant la mi-temps : "C'était un derby passionnant, mais je pense que nous étions la meilleure équipe. Il était important de commencer ce nouveau projet de la bonne manière, et cette victoire donne beaucoup d'énergie et d emotivation pour continuer", expliquait Xavi après la rencontre sur le site du club.

Ce dernier est ravi de ses joueurs : "J'ai vu le dévouement et la volonté de tout donner. L'attitude du groupe était déjà proche de la perfection. Même si, bien sûr, d'autres choses peuvent encore être améliorées."

Le technicien a salué les débuts de ses jeunes, comme Akhomach et Ezzalzouli : "La deuxième mi-temps d'Ezzalzouli a été extraordinaire. Il n'est pas timide et cherche son homme à chaque fois, il a vraiment bien joué."

Enfin, à peine arrivé, l'ancien coach d'Al Sadd ne manque pas d'ambition : "Notre retard au classement est important, mais par le passé, plusieurs équipes ont réussi à remonter. Le titre n'est pas encore hors de portée, pourquoi ne parviendrions-nous pas à combler l'écart ?"