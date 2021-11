🎥 Al-Hilal sacré champion d'Asie face aux Sud-Coréens de Pohang

Al-Hilal évoluait à domicile, en Arabie Saoudite, et a tenu son rang face aux Pohang Steelers (Corée du Sud) en finale de la Ligue des Champions de l'AFC. Un but-éclair de Al Dawsari a mis le club saoudien sur du velours après 20 secondes, avant un deuxième but signé de l'une des stars de l'équipe Moussa Marega, sur un assist de l'ancien de l'OL Bafétimbi Gomis.

Al-Hilal, coaché par l'ancien de Monaco Leonardo Jardim, remporte là sa quatrième Ligue des Champions asiatique.

🚀 Unstoppable!



✍️ Nasser Al Dawsari writes his name into the history books with the fastest goal ever in an #ACLFinal. #ACL2021 | #HILvPOH pic.twitter.com/p33DW2Icpp