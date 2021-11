Dick Advocaat quitte déjà son poste en Irak

Dick Advocaat ne sera pas resté bien longtemps sélectionneur de l'Irak : nommé fin juillet, il a déjà démissionné.

Dick Advocaat, 74 ans, avait décidé de relever un nouveau défi et d'entraîner la sélection nationale irakienne, lui qui avait déjà dirigé les Pays-Bas (à 4 reprises), les Emirats Arabes Unis, la Corée du Sud, la Belgique bien sûr, la Russie et la Serbie. Quelques mois plus tard, l'IFA, la fédération irakienne de football, annonce déjà le départ du Néerlandais.

Les résultats des Lions de Mésopotamie, presque éliminés de la course au Mondial 2022, sont en effets insuffisants. Pire, la star de l'équipe, Justin Meram, qui évolue en MLS, a claqué la porte de la sélection, mécontent de l'implication d'Advocaat et de sa relation avec lui. C'est l'adjoint de Dick Advocaat, le Monténégrin Zeljko Petrovic, qui reprendra la sélection.