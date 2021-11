Eric Abidal s'exprime depuis l'affaire Hamraoui: "Je mérite cette humiliation"

L'ancien joueur du FC Barcelone a vu sa femme demander le divorce.

Suite à l’agression de Kheira Hamraoui le 4 novembre et à la découverte d’une puce téléphonique au nom d’Eric Abidal, l’ancien international français a reconnu entretenir une relation adultérine avec la milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Par conséquent, sa femme, Hayet, a demandé le divorce. L’ancien latéral gauche du FC Barcelone a réagi à travers un message publié ce mardi sur Instagram.

"Pardonne moi. Peu importe ta décision, tu resteras à mes yeux la femme de ma vie, et surtout la mère de nos merveilleux enfants. Je mérite cette humiliation même si elle me tue vivant. El hamdouli'allah (je remercie Dieu, ndlr), An sha' allah (si Dieu le veut, ndlr) un jour tu me pardonneras", a écrit l’homme de 42 ans.

Rappelons que cette affaire a aussi causé beaucoup de tort à la milieu de terrain du PSG Aminata Diallo, soupçonnée dans un premier temps d'avoir commandité l'agression et qui a passé 36 heures en garde à vue avant d’être remise en liberté sans qu’aucune charge ne soit retenue contre elle.