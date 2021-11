La FIFA dévoile la liste des nominées pour le trophée féminin FIFA The Best

Aucune Belge n'est reprise dans les différentes listes des trophées FIFA.

Comme c'est le cas depuis plusieurs années maintenant, la FIFA décide de mettre à l'honneur le football féminin en décernant plusieurs prix individuels. Cette année, treize joueuses sont reprises pour le trophée FIFA The Best : Stina Blackstenius, Aitana Bonmati, Lucy Bronze (lauréate l'année dernière), Magdalena Eriksson, Caroline Graham-Hansen, Pernille Harder, Jennifer Hermoso, Ji So-yun, Samantha Kerr, Vivianne Miedema, Alexia Putellas, Christine Sinclair et Ellen White.

Ann-Katrin Berger, Christiane Enlder (coéquipière de Janice Cayman à Lyon), Stephanie Lynn, Hedvig Lindahl et Alyssa Naeher ont été reprises pour le titre de gardienne de l'année.

Pour terminer, cinq entraîneurs.euses ont été nominés.ées pour le titre de coach de l'année : Lluis Cortes, Peter Gerhardsson, Emma Hayes, Beverely Priestman et Sarina Wiegman.