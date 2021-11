L'auteur du jet de bouteille sur Dimitri Payet a été très lourdement sanctionné

L'individu coupable du jet de bouteille à l'encontre de Dimitri Payet a été retrouvé, et lourdement sanctionné.

Le tribunal correctionnel de Lyon a majoritairement suivi la recommandation du procureur de la République à l'encontre du supporter de l'OL coupable d'avoir jeté une bouteille à la tête de Dimitri Payet lors du match de dimanche face à l'OM : l'individu a été condamné à six mois de prison (avec sursis plutôt que ferme) et cinq ans d'interdiction de stade.

L'amende, cependant, n'est que d'un euro symbolique à Payet et à la LFP pour le préjudice causé. «Il faut que vous justifiez de travailler et de payer les parties civiles, sinon, vous irez en prison», a également prévenu la présidente du tribunal. Le coupable ne verra plus le stade de l'OL de sitôt, donc.