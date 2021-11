L'Union à la fête : voici notre équipe-type de la semaine !

Sans surprise, l'Union est mise à l'honneur pour notre équipe-type de la semaine. Mais pas seulement !

Gardien de but

Mike Vanhamel n'a pas été à la fête cette saison, et ce n'est que justice de le voir figurer dans cette équipe-type après qu'il ait permis au Beerschot de prendre les trois points, sauvant plusieurs ballons importants face à Genk.

Défenseurs

Niels Nkounkou a été excellent avec le Standard, arpentant le flanc gauche des Rouches avec autorité et conservant qui plus est la clean-sheet. Malgré son autobut malheureux, Trent Sainsbury a été crucial pour la solidité défensive du KV Courtrai à Anderlecht. Enfin, comment ne pas rendre hommage au doublé de Christian Burgess, même si défensivement, l'Unioniste a bien peu eu à faire ...

Milieux de terrain

Histoire de ne pas mettre uniquement l'Union à l'honneur, nous avons opté pour Moises Caicedo, auteur d'une prestation éblouissante face à Genk avec le Beerschot. Ryota Morioka, buteur avec Charleroi, et Geoffry Hairemans, qui a bossé dur avec Malines, sont également incontournables.

Nurio Fortuna a enfin été décisif pour Gand (deux assists), tands que Rob Schoofs a été lui aussi décisif, inscrivant son premier but de la saison face à Bruges, rien que ça.

Attaquants

Qui d'autre ? Deniz Undav et ses quatre buts (bon, trois et demin...) a qui plus est été énorme dans le jeu, pour une prestation référence cette saison chez un attaquant. Georges Mikautadze a également aidé Seraing à prendre trois points capitaux, et c'est donc un duo de buteurs promus qui anime notre attaque !