🎥 Première touche, premier but: la montée au jeu fracassante de Luis Muriel

Si Manchester United a assuré sa qualification pour les huitièmes de finale, et la première place du Groupe F, le suspense reste entier entre Villarreal et l'Atalanta, qui se disputeront la deuxième place, à Bergame, dans deux semaines.

Et c'est en partie grâce à Luis Muriel que l'Atalanta conserve son sort entre les mains dans cette campagne de Ligue des Champions. Monté au jeu à la 87e minute, l'attaquant colombien s'est directement chargé d'un coup-franc bien placé pour offrir le point du partage à son équipe sur la pelouse des Young Boys de Berne (3-3).

Hey Siri, define "supersub"❓



Siri: Here is what I found... 📹



Luis Muriel scores a stunning freekick with his first touch of the game 💥🎯⚽#ucl #pickxsports pic.twitter.com/HtvayEdGCL