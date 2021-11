Calendrier international, système de transferts : les propositions de la FIFA à la communauté du football mondial

L'événement a réuni plus de 500 participants dont des représentants de clubs et de ligues, et des délégués de plus de 50 associations membres de la FIFA.

La FIFA a organisé un webinaire avec des acteurs de tous les secteurs du football professionnel afin de présenter et de discuter une série de sujets importants relatifs au football.

"La FIFA souhaite que tous les acteurs participent au processus de décision. L'accès à l'information a été démocratisé d'une façon inédite et remarquable. Ce webinaire s'inscrit dans le cadre des initiatives qui visent à interagir avec l'ensemble des parties prenantes : les grandes et les moins grandes, d'où qu'elles viennent. Compte tenu de la diversité de points de vue et des débats que suscitent le calendrier international des matches et les propositions de la FIFA, nous avons décidé de consacrer une partie de l'édition 2021 de la Conférence du Football Professionnel à ces sujets essentiels", a expliqué Le Président de la FIFA, Gianni Infantino.

Arsène Wenger a présenté ses propositions pour l'avenir du calendrier international des matches. En plus de la période de repos obligatoire pour les joueurs, le sujet des fenêtres de qualification internationales a également été abordé ainsi que l'équilibre entre clubs et équipes nationales.

"Nos propositions ne se traduiront pas par une réduction du nombre de matches de championnat. L'idée est d'optimiser le temps dont nous disposons. Le regroupement des fenêtres nous ferait gagner en clarté. Les clubs et les championnats auraient ainsi plus de temps pour travailler. Le temps est un facteur crucial en football. Avec des pauses plus longues et moins nombreuses, le déroulement de la saison serait plus fluide", a expliqué pour sa part le directeur du Développement du football mondial de la FIFA.

L'association a rassuré les clubs et les associations membres de son support : "La FIFA continuera à soutenir les clubs ; il n'y a pas de retour en arrière possible."