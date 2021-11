Un fait unique ? Un club de MLS se qualifie ... sans tirer une seule fois au but !

Le Real Salt Lake est demi-finaliste de Conférence, mais n'ira certainement pas se vanter d'avoir dominé la rencontre ...

Ce sont des chiffres hallucinants : confronté aux Seattle Sounders, l'un des favoris de la MLS, le Real Salt Lake City a tenu bon, et n'a à peu près fait que ça, pour finalement s'imposer aux tirs au but (5-6) et se hisser en demi-finale de Conférence. Le tout ... sans tirer une seule fois au but, dans le cadre ou pas !

On appelle ça du cynisme ... ou un terrible manque d'efficacité côté Seattle, les Sounders ayant eux tiré 21 fois au but (trois tirs cadrés seulement) et comptant 62% de possession de balle !