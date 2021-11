🎥 Youth League : le Club NXT écrase Leipzig et s'assure une qualification pour le prochain tour !

Quel magnifique parcours de la part des jeunes pouces brugeois !

On ne les attendait pas là et pourtant, le Club NXT est en train de réaliser l'exploit. Les Brugeois se sont imposés 4-1 face à Leipzig dans le cadre de la 5e journée de Youth League. Hautekiet (31e), Engels (43, auteur d'un magnifique but sur coup-franc), Sandra (60e) et Audoor (88e) furent les buteurs.

Cette victoire permet à la bande à Rik De Mil de se qualifier pour le prochain tour en Youth League grâce à la victoire du PSG à Manchester City (1-3).