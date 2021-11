Journée importante dans l'affaire "Mains Propres"

Aujourd'hui, le tribunal d'Anvers doit se prononcer sur le mémorandum de Dejan Veljkovic.

Inculpé de corruption, blanchiment d'argent et organisation criminelle, Dejan Veljkovic a négocié sa peine en échange d'informations et un statut de repenti. La chambre des mises en accusations d'Anvers va devoir valider l'accord entre l'agent et le parquet fédéral. Les juges doivent vérifier si Veljkovic a fait des déclarations complètes et sincères et si la sanction était proportionnée. Il risque cinq ans de prison avec sursis et une amende de 80 000 euros avec sursis. Environ 4 millions d'euros lui seront également confisqués.

Si la chambre des mises en accusations d'Anvers accepte l'accord, alors, sur la base de ses déclarations, des dizaines d'administrateurs, d'entraîneurs, d'arbitres et d'agents pourraient bientôt être renvoyés devant les tribunaux.