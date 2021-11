Drazen Brncic : "Nous étions meilleurs que l'adversaire, mais il fallait marquer"

Ce dimanche, le FC Liège a partagé l'enjeu contre les Francs Borains (0-0) lors de la douzième journée de Nationale 1.

Le FC Liège n'est pas parvenu à battre les Francs Borains ce dimanche. "Nous sommes déçus car nous visons toujours la victoire. Mais pour parvenir à gagner un match, il faut au minimum marquer un but de plus que l'adversaire. Nous ne sommes pas arrivés à faire trembler les filets ce week-end alors qu'il y a deux semaines, nous avons planté trois goals en une période", a confié Drazen Brncic à l'issue de la rencontre. "Je ne peux rien reprocher à mes joueurs car ils ont poussé jusqu'au bout", a souligné le coach des Sang et Marine.

Le RFB de Dante Brogno est venu pour prendre un point à Rocourt, c'est chose faite. "L'adversaire joue comme il veut. Nous savons que nous allons être confrontés régulièrement à des équipes avec une orientation plutôt défensive. À nous de faire sauter le verrou adverse. Nous étions meilleurs que l'adversaire, mais il fallait faire mouche. Nous avons eu deux occasions en première période puis notre domination fut totale après la pause avec quelques situations intéressantes", a souligné l'ancien joueur de l'AC Milan.

Il y a eu de nombreux cartons lors de la rencontre et trois pièces majeures liégeoises, à savoir Mouchamps, Bustin et D'Ostilio seront suspendus lors du déplacement à l'Olympic. "Il y a des autres joueurs qui devront se montrer et bien remplacer les absents", a conclu Drazen Brncic.