Grâce à Lucas Paqueta, Lyon s'impose à Montpellier

L'OL et Jason Denayer restent à distance raisonnable du podium de Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais pouvait profiter de la défaite de l'OGC Nice et du partage de Lens pour revenir dans le sillage du top 4 de Ligue 1, mais devait s'imposer à Montpellier. Un seul but aura suffi aux Gones pour obtenir gain de cause dans l'Hérault.

Un but venu des pieds de l'inévitable Lucas Paqueta. Le Brésilien a profité d'une volée d'Islam Slimani, repoussée par la barre pour planter sa septième rose de la saison, la sixième en Ligue 1. Avec Jason Denayer durant toute la rencontre, l'OL assure l'essentiel et s'installe à la septième place de Ligue 1 avec 22 unités à quatre points de la troisième place de Nice et à six unités de Rennes, deuxième.