"Nous sommes devenus nerveux, Bruges l'a bien senti"

Comme à Eupen, ou contre l'Union, Genk n'a pas su remporter une rencontre en étant en supériorité numérique. Pire, ils ont une nouvelle fois perdu.

John Van Den Brom ne pouvait cacher sa déception après la nouvelle contre-performance de ses ouailles à domicile contre le Club de Bruges. Le scénario du match a en effet tout pour le décevoir puisque Genk menait 2-1 et Bruges était réduit à 10.

"On avait tout fait comme il le fallait. Nous menions, ils étaient à 10, et finalement on laisse filer le match et on perd 2-3. On va devoir en parler, car ce n'est pas la première fois cette saison qu'on donne des points".

Le coach néerlandais va un peu plus loin dans son analyse: "C'ets une vraie déception. C'était une belle rencontre, avec des occasions même si on en a eu plus en seconde période qu'en première. Vu l'expulsion, le scénario était attendu: on savait qu'on allait affronter une équipe qui joue assez bas. Mais en fin de match, nous sommes devenus nerveux et cela, l'adversaire l'a bien senti. On en peut que se regarder dans un miroir, car dans 3 jours on a une belle occasion de se reprendre".

Du moins si Van Den Brom est toujours là, car il est de plus en plus contesté dans le Limbourg.