Maxime Lestienne bientôt sur la feuille de match ? "Il nous apporte quelque chose d'intéressant que nous n'avions pas"

L'ailier a effectué son retour au sein du noyau A du Standard de Liège la semaine dernière. Il pourrait très prochainement porter la tunique rouche.

Maxime Lestienne n'a plus porté les couleurs du Standard de Liège en compétition depuis la saison dernière et plus précisément le 19 mai dernier en Playoffs 2 lors de la défaite contre La Gantoise (2-0). Placé dans le noyau B depuis le début de cette saison, l'ailier a réintégré l'équipe première. Est-il prêt physiquement et mentalement à retrouver le onze liégeois ou même prendre place sur le banc ?

"Il fait des choses intéressantes à l'entraînement"

"On s'en rapproche beaucoup et il fait des choses intéressantes à l'entraînement. Concernant l'aspect physique, il faut analyser le rythme des matchs. Quand on revient après une longue absence, il y a un rythme que l'on ne maîtrise pas encore peu importe les séances à l'entraînement. Il lui manque peut-être ce rythme de répétitions. Il devrait probablement monter au jeu avant une titularisation directe. Il nous apporte quelque chose d'intéressant au sein de l'équipe que nous n'avions pas, à savoir cette notion de profondeur et de répétition des efforts vers la ligne défensive adverse. Il amène une véritable simplicité dans le dernier tiers du terrain et une vraie orientation vers le but qui peut être profitable notamment en fin de rencontre. Il sait faire des courses à haute intensité et n'a jamais compté ses efforts", a confié Luka Elsner en conférence de presse.

L'entraîneur principal des Rouches n'est pas inquiet concernant l'aspect mental de l'ancien joueur du Club de Bruges. "Une fois qu'on a passé pas mal de temps en-dehors de la compétition, on a une envie de renaître assez forte", a conclu le technicien franco-slovène.