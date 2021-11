OFFICIEL: le Cercle tient déjà le successeur d'Yves Vanderhaeghe

Quelques heures après avoir annoncé l'éviction de son coach, le Cercle confirme l'identité de son successeur.

Yves Vanderhaeghe n'a pas résisté au mauvais début de saison du Cercle de Bruges et malgré le succès de samedi soir contre Malines, il a été remercié ce dimanche. Et c'est Dominik Thalammer qui prend sa place sur le banc des Groen en Zwart.

L'entraîneur autrichien a signé un contrat d'un an et demi dans la Venise du Nord. Avant d'arriver au Cercle, il était notamment passé par le LASK, où il cumulait les fonctions de T1 et de directeur sportif avant de prendre la porte en septembre dernier.