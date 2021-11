🎥 Les 11 nominés au Prix Puskas sont connus !

Attention les yeux : les onze buts nominés au Prix Puskas, qui récompense la plus belle réalisation de l'année, sont connus.

Parmi ces onze nominés, on retrouve des noms et des buts bien connus : ainsi, le coup du foulard d'Erik Lamela face à Arsenal en mars 2021, la frappe du milieu de terrain de Patrik Schick à l'Euro 2020 face à l'Écosse ou encore le superbe but de Riyad Mahrez avec l'Algérie face au Zimbabwe font partie de la sélection. Pas trace des buts de Divock Origi ou Cyril Ngonge, inscrits trop tard : les candidats sont pris en compte entre le 8 octobre et le 7 août 2021, soit globalement la saison passée.

Les nominés tels que cités sur le site de la FIFA :