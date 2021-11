Ballon d'Or : deux nouveaux trophées seront remis pour la première fois ce soir

France Football, organisateur du Ballon d'Or, a annoncé que deux trophées inédits seraient remis ce soir pour la première fois.

En plus des trophées déjà connus, à savoir les Ballons d'Or masculin et féminin, le trophée Raymond Kopa du meilleur jeune et le trophée Lev Yachin du meilleur gardien, deux nouveaux trophées seront remis ce soir, a annoncé l'organisateur France Football : le trophée de meilleure équipe de l'année, et le trophée de meilleur buteur.

Concernant le meilleur buteur sur l'année civile, il s'agira naturellement de Robert Lewandowski, qui est ainsi assuré de soulever un trophée ce soir au cas où l'attaquant du Bayern Munich s'avérait ne pas remporter le Ballon d'Or.