Dante Brogno fier de ses ouailles : "Le point du courage voire celui du coeur"

Ce dimanche, les Francs Borains ont partagé l'enjeu du côté du FC Liège (0-0) lors de la douzième journée du Jupiler Pro League.

Les Francs Borains sont parvenus à tenir en échec le FC Liège ce week-end. Les Hennuyers mettent fin à leur série noire de trois défaites de suite. "Nous sommes satisfaits avec ce point après trois matchs compliqués. À Liège, ce n'est jamais facile puis nous connaissons les ambitions du club. Il y a eu des occasions des deux côtés et l'arbitre a sorti beaucoup de cartons jaunes pour peut-être calmer le jeu. Nous avons terminé à dix, mais nous avons pris le point du courage voire du coeur car nous avons joué avec nos tripes. Nous avons été défensivement très costauds et c'est de bon augure pour la suite", a souligné Dante Brogno à l'issue de la rencontre.

Les Hennuyers vont mieux et sont contents de réaliser un bon résultat à Rocourt. "Un point ici, c'est rêvé. Nous avons bien préparé cette rencontre et avons récupéré cinq joueurs que nous avions en début de saison. Ils apportent une plus-value à l'équipe et c'est grâce à cela que nous étions bien en début de saison", a confié l'ancien coach du RFC Liège qui faisait son retour dans un stade qu'il connaît bien. "C'est toujours particulier et j'ai revu des gens que j'apprécie beaucoup. Un réel plaisir de revenir ici", a conclu Brogno.