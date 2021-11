Jérémy Doku: "Très content de marquer pour mon retour"

Jérémy Doku a eu droit à un peu plus de 20 minutes de jeu, dimanche et il en a profité pour être décisif. Le Diable Rouge a inscrit le deuxième but du Stade Rennais, tombeur de Lorient et nouveau dauphin du PSG en Ligue 1. Il était forcément ravi au micro de TVR après la rencontre.