Le Mazizien du Pairay a encore frappé : "C'est un gros plus pour nous offensivement"

Ce samedi, Seraing a confirmé sa bonne forme lors de la réception de Saint-Trond (2-0) lors de la seizième journée de Jupiler Pro League. Le promu sérésien affiche un joli bilan de 7 points sur 9.

À nouveau décisif ce week-end avec deux assists contre le STVV, Youssef Maziz compte désormais six buts et autant de passes décisives en 16 rencontres de championnat. Quand le meneur de jeu est en forme, Seraing respire.

"Quand il est en forme et qu'il est dans son match, c'est un gros gros plus pour nous offensivement. Il est capable de faire des choses avec le ballon que peu de joueurs peuvent faire dans ce championnat. Quand il est à son top, nous en profitons et il faut continuer de la sorte", a confié Morgan Poaty à l'issue de la rencontre.