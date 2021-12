Le Bayern et l'association japonaise de football prolongent leur partenariat

Le partenariat a débuté en 2018 et durera au minimum jusqu'en 2024.

Ce matin, la fédération japonaise de football a annoncé la prolongation de son partenariat avec le Bayern Munich. La coopération inclut des échanges de talents entre le FC Bayern Campus et la fédération japonaise, des rencontres amicales entre les équipes de jeunes et des camps d'entrainement à Munich pour la fédération japonaise. Le contrat a été prolongé de trois ans et durera donc au minimum jusqu'en 2024.