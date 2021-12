Serneels est satisfait: "Je ne veux retenir que le positif"

Le sélectionneur des Red Flames a tenu a rappeler à qui veut l'entendre que son équipe est en pleine progression.

Ives Serneels a apprécié la rencontre de ses joueuses ce mardi. La belle victoire (4-0) contre la Pologne, qui suit le carton contre l'Arménie, a de quoi satisfaire le sélectionneur national.

"Je pense que ce soir, nous avont rendu une prestation complète", a déclaré Serneels après la rencontre. "Nos 10 premières minutes ont été un peu compliquées, puis après nous n'avons plus rien concédé".

Du coup, Serneels met l'accent sur le positif: "Il y a parfois un peu trop de négativisme autour de l'équipe, mais ce soir je ne veux garder que le positif! Nous grandissons encore et encore, notre niveau augmente petit à petit. On a encore des points d'amélioration mais la victoire de ce soir, c'est le plus important".

Il restera encore deux matches qualificatifs contre le Kosovo et l'Arménie, puis ce sera l'Euro en Angleterre. Un vrai rendez-vous pour les Red Flames.