Le classement des meilleurs buteurs de l'histoire: Ronaldo proche du but

Le Portugais a marqué son 801ème but pour Manchester United.

Double buteur contre Arsenal (3-2), jeudi en Premier League, Cristiano Ronaldo est devenu le deuxième joueur de l'histoire à franchir la barre symbolique des 800 buts en carrière. L'attaquant de Manchester United n'a plus qu'un petit effort à réaliser pour devenir le joueur le plus prolifique de l'histoire du football puisqu'il ne compte plus que 4 longueurs de retard sur Josef Bican.

Derrière, Lionel Messi est le seul qui semble en mesure de lui faire de l'ombre puisque la star du Paris Saint-Germain compile 756 buts en carrière. La Pulga devra néanmoins mettre le bleu de chauffe puisque son rival portugais, malgré son âge avancé, creuse l'écart depuis quelques mois désormais. A noter les présences de Robert Lewandowski (575) et de Zlatan Ibrahimovic (570) parmi les 15 meilleurs buteurs.

Les 15 meilleurs buteurs de l'histoire du football (en gras, les joueurs en activité) :

1. Josef Bican : 805 buts

2. Cristiano Ronaldo : 801 buts

3. Pelé : 765 buts

4. Lionel Messi : 756 buts

5. Romario : 753 buts

6. Ferenc Puskas : 729 buts

7. Jimmy Jones : 647 buts

8. Gerd Muller : 634 buts

9. Eusebio : 622 buts

10. Joe Bambrick : 616 buts

11. Robert Lewandowski : 575 buts

12. Zlatan Ibrahimovic : 570 buts

13. Glenn Ferguson : 562 buts

14. Fernando Peyroteo : 552 buts

15. Uwe Seeler : 551 buts