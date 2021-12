CAN 2022: Liverpool tente de conserver ses stars un peu plus longtemps

Les Reds vont voir partit 3 joueurs importants lors de cette CAN.

Pendant la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, qui se jouera du 9 janvier au 6 février 2022, Liverpool sera particulièrement affaibli. Les Reds, en course pour le titre en Premier League, seront privés du milieu Naby Keita (Guinée) et de leurs attaquants Mohamed Salah (Egypte) et Sadio Mané (Sénégal).

Trois joueurs qui devraient notamment rater les chocs face à Leicester City (28 décembre) et Chelsea (2 décembre), sauf si le club anglais voit sa démarche aboutir. En effet, Liverpool a sollicité les fédérations de ses internationaux africains pour obtenir l’autorisation de les libérer seulement après le déplacement à Stamford Bridge, soit une semaine après la date prévue.

"Ce n'est pas encore décidé, a confié le manager des Reds Jürgen Klopp. Je suis quelqu'un d'optimiste, donc je l'espère. Mais ce n'est pas acté et cela ne dépend pas de nous." Protégées par la FIFA, les fédérations concernées sont libres d'accepter ou de refuser la demande de Liverpool.