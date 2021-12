Un duel spectaculaire mais pas de vainqueur

Les deux équipes ont eu beaucoup d'occasions.

Malines et Genk ont des ambitions cette saison: le top 4, le titre et l'envie de produire du football spectaculaire. Ce dimanche soir, les deux équipes n'ont absolument pas déçu les spectateurs.

Il y a en effet eu beaucoup d'occasions ce dimanche, et les deux gardiens... ou plutôt les trois gardiens ont été mis à contribution. Oui, trois, puisque Coucke a été expulsé en seconde période pour une sortir totalement loupée face à Thorstvedt.

Mais avant cela, Bongonda avait ouvert le score juste avant la pause (44', 0-1) mais les Limbourgeois ne savent toujours pas conserver un résultat et sont rejoints à la suite d'un but de Storm (50', 1-1). S'en suit alors la carte rouge donnée à Coucke (grâce au VAR) et une domination de Genk... sans résultat.

Au classement, Malines est 7ème avec 27 points et Genk juste derrière... mais avec 22 points.